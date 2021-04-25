تكنولوجيا وعلوم

لحماية الخصوصية عبر الإنترنت.. إليك 8 نصائح ضرورية

Lebanon 24
25-04-2021 | 23:00
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يشهد العالم الرقمي الكثير من الاختراقات التقنية، وهو الأمر الذي يهدّد الخصوصية الخاصة بالمستخدمين ويجعل بياناتهم في خطر.

وإزاء ذلك، فإنه من المهم جداً الحرص على حماية الخصوصية من خلال سلسلة من الإجراءات الضرورية.


وفي هذا الاطار، نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية سلسلة من الخطوات التي تمكنك من حماية نفسك من المتسللين.

نصائح لحماية الخصوصية:

1- إنشاء كلمة مرور قوية

يتوجب عليك انشاء كلمة مرور قوية لكل حساب من حساباتك، على أن تتضمن 8 أحرف أو أكثر ومجموعة من الأحرف الكبيرة والأرقام والرموز.

2- لا تستخدم شبكات الواي فاي العامة

يتربص المتسللون بهذه الشبكات، ومن خلالها يتم اختراق الكثير من الأجهزة. ولهذا، لا تستخدم شبكات الواي فاي العامة لإجراء العمليات المصرفية ما لم يكن ذلك ضرورياً.


3- تجنب الضغط على روابط البريد الالكتروني المخادعة المجهولة

قد تصل إليك روابط البريد الإلكتروني المخادعة التي تدعي أنها من البنوك. ولذلك، تجنب الضغط عليها لأنه في حال حصل ذلك، فستقع ضحية اختراق رقمي.

4- تنويع كلمات المرور

احذر استخدام كلمات المرور نفسها لأكثر من حساب، فالأمر هذا خطير. ولهذا، عليك استخدام كلمات مرور مختلفة للمواقع المتعددة.

5- استخدام برامج مكافحة الفيروسات

ومن شأن هذه الخطوة أن تمنع البرمجيات الخبيثة من التغلغل على هاتفك أو على الحاسوب المحمول.

6- الحذر من وضع كامل المعلومات الشخصية على مواقع التواصل

من الممكن أن يستغل المتسللون أي معلومة شخصية حساسة من أجل اختراقك، وعلى سبيل المثال: رقم الهاتف، البريد الالكتروني.

ولهذا، تجنب عرض ذلك النوع من المعلومات بشكل علني عبر مواقع التواصل.

7- تسوق عبر الإنترنت فقط من مواقع آمنة

وهو أمرٌ أساسي، خصوصاً إن هناك مواقع مزيفة يستغلها المتسللمون لسرقة بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك. ولهذا، عليك التسوق عبر المواقع الآمنة والمعروفة فقط.

8- لا تقم بتخزين تفاصيل بطاقاتك البنكية على مواقع الويب

خلال عملية التسوق الالكتروني، احرص دائماً على عدم تخزين تفاصيل بطاقتك البنكية، وذلك كي لا تقع بأيدي المخترقين.

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