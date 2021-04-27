تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" تطلق تحديثا جديدا... ما علاقة "كورونا"؟

Lebanon 24
27-04-2021 | 23:00
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أعلنت منصة "تويتر" عن إطلاقها تحديثا جديدا لنسختيها المكتبية والخاصة في الهواتف المحمولة، ستكون مخصصة لـ"لقاحات كورونا".

وسيعمل تحديث "تويتر" الجديد، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، على إضافة مربع جديد لكافة التغريدات الخاصة بـ"لقاحات كوفيد 19".

وستهتم تلك المربعات الجديدة على تويتر في الجداول الزمنية للمستخدمين على تقديم الحقائق بشأن لقاحات "كوفيد 19".

وستظهر تلك المربعات في الجزء العلوي من جداولهم الزمنية عبر منصة تويتر، بمعلومات مؤكدة حول لقاحات "كوفيد 19".

وقالت شركة تويتر في تغريدة: "نظرًا لأن لقاحات كوفيد 19 أصبحت متاحة على نطاق واسع، فإننا نريدك أن تتمكن من الوصول إلى أحدث معلومات اللقاح في بلدك".

وباتت شبكات تواصل عديدة تستخدم نفس الطريقة لتوعية الناس بالمعلومات الحقيقية حول اللقاحات، حيث بدأت مثلا "يوتيوب" في بث إعلانات الخدمة العامة الخاصة بلقاح كورونا، لتسليط الضوء على كل الأشياء التي يمكن أن يتطلع إليها الناس بمجرد انتهاء الوباء.

أما شركة "فيسبوك" فتقوم بنشر إشعارات تتيح للناس معرفة بمجرد أن فتحت دولتهم التطعيمات لجميع البالغين.
المصدر: سبوتنيك
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