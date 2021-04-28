"سناب" تستحوذ على شركة متخصّصة بتطوير الخرائط ثلاثية الأبعاد!

كشفت شركة "سناب" عنصفقة استحواذ لشركة متخصصة في تطوير الخرائط ثلاثية الأبعاد، وتسمى الشركة "Pixel8earth" التي يقع مقرها في كولورادو الأميركية.كما سينضم 4 من موظفي شركة "Pixel8earth" إلى فريق "سناب" للعمل ضمن فريقها لتطوير الخرائط الخاصة بها، بحسب ما نقل موقع "الفجر" عن موقع "TechCrunch".وسيعمل الفريق على تطوير أدوات جديدة للتكامل مع خرائط الواقع المعزز للمستخدمين التي تطورها "سناب"، لكن ليس هناك أي معلومات حول إذا ما كانت ستقتصر الاستفادة من الاستحواذ الجديد على تطوير خرائط سناب "Snap Map" الحالية، أم لتطوير إضافات وخدمات جديدة.ويذكر أن "Pixel8earth" تتيح للمستخدمين والمتطوعين من تصوير أماكن تواجدهم بزاوية 360 درجة لإضافتها إلى الخرائط، وبالتالي تتيح الحصول على صور ثلاثية الأبعاد للأماكن الموجودة على الخدمة.