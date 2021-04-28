تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تطلق خاصية التعرف إلى الوجه عند ارتداء الكمامة!

Lebanon 24
28-04-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-817525-637551983029338196.png
Doc-P-817525-637551983029338196.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طرحت شركة "آبل" الأميركية نظام التشغيل "آي أو إس" الإصدار "iOS14" الجديد، يتضمن خاصية التعرف إلى الوجه لفتح قفل الجهاز حتى عند ارتداء الكمامة، وفق ما أعلنته الشركة في بيان صحافي.

ويمنح التحديث للمستخدمين سلطة أكبر على المعلومات التي يسمح للتطبيقات معرفتها، خاصة تلك التي تتعلق بالتتبع.


ومن مزايا التحديث الجديد، إمكانية التعرف على الوجه لفتح قفل الجهاز حتى وأنت ترتدي الكمامة، والتي أصبحت جزءاً من السلوكيات العامة للإنسان.

وإلى جانب هذا الإصدار أعلنت "آبل" عن تحديث لساعات "أبل ووتش"، الذي يحمل اسم "watchOS 7.4"، والذي ستحتاجه إذا أردت تفعيل خاصية فتح قفل الجهاز وأنت ترتدي الكمامة، إذ إنها ستعمل على المصادقة على فتح الأيفون الخاص بك عندما تنظر إليه وأنت ترتدي القناع.

وطالت التحديثات الجديدة المساعد الشخصي "سيري"، إذ يمكنك اختيار صوت الرد الذي تريد أن تسمعه من خلال خيارات متنوعة قريبة من الأصوات الحقيقية، وفق "قناة الحرة".

وفي تطبيق الخرائط، أضافت "آبل" خاصية تمكنك من الإبلاغ عن الحوادث أثناء التنقل، حيث ستظهر لك على الخريطة إذا اخترت مسيرك في اتجاهها، وهي متاحة للاستخدام في الولايات المتحدة والصين في المرحلة الحالية.

وأضافت "آبل" عدداً من التحسينات على تطبيق "آبل بودكاست" بما يساعد المستخدم تنزيل الحلقات التي يريد الاستماع لها، أو اكتشاف برامج "بودكاست" جديدة.

المصدر: مزمز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
11:00 | 2021-04-29
08:00 | 2021-04-29
05:00 | 2021-04-29
02:00 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website