dooklik المنصة المنشودة لبناء المواقع الالكترونية التجارية المتكاملة عبر الانترنت!

مع انتشار جائحة كورونا لأكثر من عام حول العالم، تغيرت معظم المفاهيم التجارية، ولا سيما العمل الوظيفي، فبات الانترنت متنفساً لكثيرين ومصدر رزقهم الأساسي. مهما كان مجال عملك، أو ان كنت تملك فكرة معينة وتسعى لتطويرها، عليك تثبيت وجودك على الشبكة العنكبوتية أو ما يُعرف بالعمل أونلاين.إن كنت تبحث عن طرق جديدة لزيادة الإيرادات لنشاطك التجاري، أو إذا كنت عزمت على نقل نشاطك التجاري الى الإنترنت ولكنك تؤجله، بات بإمكانك تطويره اليوم مع دووكليك (dooklik) باحترافية وسرعة وكلفة زهيدة.dooklik عبارة عن منصة متكاملة تساعدك على نقل أعمالك عبر الإنترنت من خلال انشاء موقع الكتروني يعكس أهدافك وتطلعاتك، بأقل جهد من جانبك وبأقصى بيئة دعم من فريقها التقني المحترف المتوفر على مدى 24 ساعة في اليوم، ولمدة 7 أيام في الأسبوع. مجموعة من الاختصاصيين ستأخذ بيدك بداية من اختيار اسم المشروع التجاري حتى انشاء الموقع على الانترنت و تحديد التصاميم الفريدة والمميزة، فضلا عن كتابة المحتوى الخاص بك على الانترنت وادارته وترويجه وتوافقه مع محركات البحث وربطه بمنصات التسديد الالكتروني.تسمح dooklik للشركات الصغيرة والمتوسطة أو للأفراد بإنشاء مواقع الويب الخاصة بهم عبر استخدام نماذج مواقع الويب الجاهزة للتجارة الإلكترونية أو المدونات الشخصية وغيرها.يتيح لك موقع الويب تقديم خدمة دعم متميزة لعملائك، خصوصاً في هذا العصر الرقمي، حيث يطلب العملاء ردودًا سريعة على استفساراتهم، وقد اعتادوا على التسوق على الانترنت.إن كنت من العاملين في مجال اللياقة البدنية أو ان كنت من أصحاب الصالات الرياضية؛ تعمل في مجال الصناعات الغذائية أو في تحضير المأكولات؛ تعمل في مجال الموضة أو بيع الملابس؛ مجال عملك في التجارة وصناعة الأخشاب؛ مهندس وتريد مشاركة أعمالك مع الآخرين؛ تملك شركة للهندسة المعمارية؛ تعمل في مجال السينما والانتاج؛ تحلم بتطوير موقع للتعليم الالكتروني؛ كاتب أو شاعر أو مؤلف... مهما كان مجال عملك، ومهما كانت أهدافك سيساعدك dooklik على تطوير وانشاء مواقع الكترونية فريدة ومميزة، تعكس تطلعاتك، ولا تشبه غيرها من المنافسين في المجال عينه.ما الذي يجعل dooklik أفضل منشئ مواقع ويب مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة؟تصاميم متفردة: تصاميم عملية سريعة ومميزة. تؤمن منصة dooklik بالتميّز، اذ تنفرد بصناعة تصاميم خاصة لكل مشروع وفرد بواسطة مجموعة من المصممين المتمرسين الذين يقدمون تصاميم تتكيّف مع حاجة كل نشاط تجاري ومتطلباته بسرعة وبساطة.قابلية التوسع: موقعك سينمو مع تطورعملك ووفقا لاحتياجاتك. اذ ان المنصة قابلة للتطوير ومليئة بالوظائف الإضافية والميزات والخدمات التي بامكانك اضافتها للموقع أثناء نمو مشروعك.سمات محدثة: سنوات من الخبرة في بناء مواقع الويب لمجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مكنت منصة dooklik من جمع وتقديم ميزات تتلاءم مع كل نوع من أنواع الأعمال والمواقع الالكترونية.لمواقع التجارة الإلكترونية ومنصات المعلومات وحتى مواقع الوسائط الإعلامية وظائف وسمات تختلف في ما بينها فسر منصة دووكليك هو عدم تقديم قالب واحد او رؤية واحدة تلزم بها جميع عملائها بل سمات وميزات وأدوات تختلف جذريا بين أنوع الاعمال الالكترونية المختلفة. سمات مثل خرائط مُحسّنات محرّكات البحث ومساحات التدوين والبحث المتقدم وبرامج الجدولة ومعارض الصور وحتى البث المباشر واستضافة البودكاست كلها ميزات يمكن العثور عليها جوهريًا في حزم dooklik أو إضافتها في اوقات لاحقة بسلاسة. كما تقدم المنصة خدمات متعددة كتطوير تطبيقات الهواتف الذكية والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات ارسال الاشعارات عبر الويب والاستضافة وتسجيل اسماء النطاق وانظمة ادارة المخزون السلعي وحتى انشاء المواقع بلغات مختلفة وخدمات الطقس واضافة الاستمارات الالكترونية.إدارة المحتوى: يمنحك dooklik إمكانية الوصول إلى نظام إدارة المحتوى الخاص بك حيث يمكنك التحكم في بياناتك وتغييرها حسب الحاجة وتحميل مدوناتك وصور قائمة المنتجات والملفات، وغيرها. الى ذلك، يمكن لفريق dooklik إدارة المحتوى الخاص بك على الموقع عبر الخدمات التي يقدمها لك، والعمل على تطوير وتحسين تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي.أسعار تنافسية: تقدم منصة dooklik أسعارًا تنافسية لجميع خدماتها مع مجموعة من المحترفين والمصممين والمطورين الخبراء في مختلف المجالات، مع سهولة الدفع عبر الانترنت.الصيانة والأمان: لا يتم اهمال موقع الويب الخاص بك أو نسيانه بعد إنشائه. بل يتم تحديثه بشكل متكرر للبقاء على اطلاع على المخاوف الأمنية الالكترونية والتعليمات البرمجية بعيدًا عن المتسللين.تحسين محرك البحث Search Engine Optimization: يعمل فريق dooklik على تحسين ظهور موقعك الالكتروني في نتائج محركات البحث، ما يضمن ظهورك في النتائج الأولى في صفحات محركات البحث وذلك عن طريق كتابة كود المواقع بحرفية وتجنب الاخطاء والمشاكل بالاضافة الى الخدمات المدفوعة التي يمكن الاستفادة منها لدعم ترتيب نتائج محركات البحث وتسويق المقع الخاص بك عضويا.دعم متميزمن الفريق التقني: يقدم فريق دووكليك خدمة ممتازة من حيث دعم العملاء في مراحل بناء المواقع وتطويرها وتسويقها. فبعكس منصات شراء المواقع الجاهزة لا يؤمن خبراء دووكليك ببيع التصاميم المعلبة وترك العميل يتخبط بالتقنيات لوحده بل بان عملهم يحتم عليهم السير بجانب العميل والاخذ بيده طوال مدة تشغيل الموقع فيصممون ويبنون ويطورون ويسوقون ويقدمون جلسات تدريبية كفيلة بانجاح عملك اونلاين.موقع الويب الخاص بك هو بطاقة عملك في العالم الجديد، عالم الانترنت. اذ سيتحقق عملاؤك من متجرك عبر الإنترنت قبل زيارته على أرض الواقع. هو النافذة لعرض أفضل منتجاتك. لذا لا تترد، وتواصل مع فريق عمل dooklik الذي سيساعدك من الألف الى الياء لتعزيز وجودك على الانترنت.