تكنولوجيا وعلوم

موتورولا تعلن عن هاتف متطور...هذا سعره (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2021 | 14:00
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كشفت موتورولا عن مواصفات هاتف G20 الذي سيطرح بسعر منافس جدًا نظرًا لخصائصه ومواصفاته الممتازة.

ويأتي الهانف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165.2/75.7/9.1) ملم، ووزنه 200 غ.


وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبًا.

ويضمن الأداء الجيد لهذا الهاتف معالج Unisoc T700 بتردد يصل إلى 1.8 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali G52، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 46/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وبالرغم من سعره المنافس الذي يبلغ 140 يورو حصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+48+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

 

وجهزته موتورولا بماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.

المصدر: روسيا اليوم
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