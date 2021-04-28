تكنولوجيا وعلوم

مشكلات في هواتف Xiаomi الحديثة لدى بعض المستخدمين (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2021 | 23:00
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات الحديثة أن بعض مستخدمي هواتف Mi 11 الجديدة من Xiаomi اشتكوا من ظهور مشكلات في عمل أجهزتهم.

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن بعض مستخدمي نماذج الهواتف المذكورة اشتكوا من مشكلات في عمل اللوحات الأم في هواتفهم، فيما اشتكى البعض الآخر من ظهور مشكلات تتعلق باتصال الهواتف مع شبكات Wi-Fi، إذ باتت هواتفهم تفقد الاتصال فجأة بهذه الشبكات، ومعظم هذه المشكلات ظهرت في الدفعات الأولى التي طرحت من أجهزة Mi 11.


ويرى بعض الخبراء أن المشكلات في الأجهزة المذكورة قد يكون سببها ارتفاع درجات حرارة اللوحات الأم، ما يؤثر سلبًا على عمل الشرائح الإلكترونية المرتبطة بها، وقد يكون السبب برمجي أيضا.

 

ولم تعلق Mi 11 على الموضوع بشكل رسمي بعد  رغم ظهور شكاوى من بعض المستخدمين، لكن من المتوقع أن تقوم بسحب الأجهزة التي تعاني من هذه المشكلات لتقوم بصيانتها أو استبدالها في حال اكتشاف عيوب تقنية فيها.

ومنذ مدة كان بعض مستخدمي هواتف Xiаomi الحديثة أيضا قد اشتكوا من ظهور مشكلات في عرض شاشات أجهزتهم لبعض الصور أو الفيديوهات، لكن تبين أن المشكلة كانت برمجية وتمت معالجتها بإطلاق تحديث جديد لواجهات MIUI 12.

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