تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها

Lebanon 24
29-04-2021 | 08:00
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أعلنت شركة "آبل" الأميركية عن إطلاق إصدار جديد لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها تزامناً مع إطلاقها تحديثاً لأنظمة هواتفها.

 

وتبعا للخبراء في "آبل" فإن الإصدار الجديد "macOS 11.3" حمل معه العديد من الميزات الجديدة، والأهم من ذلك هو أنه أتى بتحديثات تعالج ثغرات برمجية خطيرة تم اكتشافها سابقا كان من الممكن استغلالها لاختراق بيانات الحواسب.

 
وصمم هذا التحديث ليجعل حواسب "آبل" المحمولة المجهزة بشرائح "M1" أكثر عملية، فمستخدمو هذه الأجهزة بات بإمكانهم تغيير حجم النوافذ الخاصة بتطبيقات هواتف "آيفون" وحواسب "آيباد"، فضلا عن ميزة التشغيل التلقائي للموسيقى عبر تطبيق "Apple Music" إذ يستعرض التطبيق مقاطع موسيقية شبيهة بتلك التي كان يستمع إليها المستخدم.

وأصلح هذا التحديث أيضا مشكلة كانت موجودة في حواسب "mac" تتعلق بطريقة عرض الأصوات عند اتصال الحواسب مع سماعات "AirPods"، كما عالج مشكلة عرض الشاشات للفيديوهات بدقة 4K عند اتصال الحواسب مع الأجهزة الأخرى عبر منافذ "USB-C".

 

حمل التحديث للحواسب أيضا العديد من واجهات الاستخدام والأيقونات الجديدة، إضافة إلى ميزات إضافية تمكن المستخدم بتعيين لوحة المفاتيح لتكون مناسبة للتحكم بالألعاب أو التطبيقات.

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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