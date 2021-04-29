"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها

أعلنت شركة "آبل" الأميركية عن إطلاق إصدار جديد لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها تزامناً مع إطلاقها تحديثاً لأنظمة هواتفها.
وتبعا للخبراء في "آبل" فإن الإصدار الجديد "macOS 11.3" حمل معه العديد من الميزات الجديدة، والأهم من ذلك هو أنه أتى بتحديثات تعالج ثغرات برمجية خطيرة تم اكتشافها سابقا كان من الممكن استغلالها لاختراق بيانات الحواسب.
حمل التحديث للحواسب أيضا العديد من واجهات الاستخدام والأيقونات الجديدة، إضافة إلى ميزات إضافية تمكن المستخدم بتعيين لوحة المفاتيح لتكون مناسبة للتحكم بالألعاب أو التطبيقات.