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تكنولوجيا وعلوم
كويكب يسافر بسرعة هائلة وأكبر من ديناصور "تي ريكس" يقترب اليوم من الارض!
Lebanon 24
29-04-2021
|
11:00
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كشفت وكالة ناسا أن كويكبا يسافر بسرعة تزيد عن 36 ألف ميل في الساعة يستعد للمرور بالقرب من كوكبنا مع نهاية الشهر الجاري.
ويبلغ طول الكويكب الذي يحمل اسم "2021 HH" نحو 34 مترا، ما يجعله أطول بثلاث مرات من الديناصور "تي ريكس" المخيف. ووفقا لتحليل من وكالة ناسا، فإن صخرة الفضاء ستقترب من الأرض في أقرب نقطة لها، في 29 نيسان.
وسيكون الكويكب على بعد أكثر من 14 ضعفا لمسافة الأرض والقمر عندما يصل إلى أقرب نقطة له من كوكبنا في 29 نيسان. وهذا يعني أنه يبعد أكثر من خمسة ملايين كيلومتر.
ورغم ذلك، فإن هذه المسافة تقدر بعرض الشعرة من الناحية الفلكية، ولهذا وصفته وكالة ناسا على أنه من الأجسام القريبة من الأرض.
المصدر: روسيا اليوم
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