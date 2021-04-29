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تكنولوجيا وعلوم
شاحنة فضائية تحترق في الغلاف الجوي... وتغرق في المحيط الهادئ
Lebanon 24
29-04-2021
|
14:00
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خرجت شاحنة "بروغريس – 14" الفضائية الروسية التي بقيت ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية لمدة تزيد عن عام واحد، خرجت من مدار الأرض واحترقت في الغلاف الجوي ليلة الخميس 29 نيسان. أما شظاياها غير المحترقة فغرقت في جزء غير قابل للملاحة البحرية من المحيط الهادئ.
وأوضح بيان لمركبة الشحن "بروغريس" أن شظايا الشاحنة الفضائية الروسية سقطت في 29 نيسان في ما يسمى بـ"مقبرة المركبات الفضائية" الواقعة في منطقة جنوبية للمحيط الهادئ، التي تبعد مسافة 3150 كيلومترا عن ولينغتون و7390 كيلومترا عن سانتياغو.
المصدر: روسيا اليوم
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