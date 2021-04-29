تكنولوجيا وعلوم

أمازون تُعلن عن أحدث حواسبها اللوحية.. إليكم سعره ومواصفاته

Lebanon 24
29-04-2021 | 16:00
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أعلنت شركة أمازون عن مواصفات أحدث حواسبها اللوحية Fire HD 10 Plus الذي ستطرحه بسعر لن يتعدى الـ 150 يورو.

وسيحصل الحاسب الجديد على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (247/166/9.2) ملم، ووزنه 468 غ.

أما الشاشة فستكون من نوع IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ومعدل سطوعها 224 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من Aluminosilicate glass.

وسيزود الحاسب بمعالج Mediatek Helio P60T ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 أو 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات HD، والكاميرا الأمامية بدقة 2 ميغابيكسل.

وجهزته أمازون أيضا بنظام تشغيل Android 9.0 (Pie) مع واجهات Fire OS 7، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية تكفيه ليعمل نحو 8 ساعات بالشحنة الواحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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