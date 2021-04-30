"Vivo" تكشف عن هاتف متطوّر.. تعرّفوا إلى ميزاته وسعره! (فيديو)

كشفت شركة "Vivo" الصينية عن مجموعتها الأحدث من الهواتف الذكية والتي ضمت هاتفاً مميزاً بتقنيات فريدة، وبسعر سيبلغ 240 يورو تقريباً.



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4apk"، فمن أبرز الأجهزة التي جاءت في مجموعة "Vivo" الجديدة كان هاتف "V21e" الذي حصل على برمجيات تساعد المستخدم على استعمال الشاشة لإظهار اللقطات من الكاميرتين الأمامية والخلفية في وقت واحد.

كما يتمتع هذا الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة والتي أتت بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 44 ميغابيكسل وتتعامل مع تقنيات "HDR" وتصور فيديوهات بدقة 4K.



ويمكن لهذا الجهاز التعامل بسرعة كبيرة مع بيانات شبكات الإنترنت وتشغيل أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 720G المطور بتقنية 8 نانومتر، وذواكر الوصول العشوائي 8 غيغابايت، ومعالج الرسوميات "Adreno 618".

كما جهزته "Vivo" بذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات "microSDXC"، وشاشة "AMOLED" بمقاس 6.44 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

وحصل الهاتف أيضا على نظام تشغيل "Android 11" مع واجهات "Funtouch 11.1"، وعلى منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون 240 يورو تقريباً.

