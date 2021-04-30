تكنولوجيا وعلوم

تلغرام يطلق ميزة جديدة قريباً.. ما هي؟

Lebanon 24
30-04-2021 | 16:00
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تتحضر شركة "تلغرام" لإطلاق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية خلال شهر أيار المقبل.

ووفقاً للرئيس التنفيذي لشركة "تلغرام" بافل دوروف، فإنه "يتم تحديث إصدار iOS من التطبيق لدعم مكالمات الفيديو الجماعية في الشهر المقبل"، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني.

وستتمتع الميزة الجديدة بمزايا عديدة مثل مشاركة الشاشة والتشفير وإلغاء الضوضاء، فضلاً عن تشغيل المكالمات على أجهزة الكمبيوتر والجهاز اللوحي.

يشار إلى أن تطبيق "تلغرَام" شهد نمواً كبيراً في ظل جائحة كورونا، وقد استفاد من التحول إلى العمل من المنزل والرغبة العامة في البقاء على اتصال بشكل آمن.

وأعلنت الشركة عن وصولها إلى 400 مليون مستخدم نشط شهرياً في شهرنيسان 2020، ارتفاعاً من 200 مليون في العام 2018.
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