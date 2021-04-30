تكنولوجيا وعلوم

علماء يطورون هاتفاً ذكياً يحول الأصوات إلى صور

Lebanon 24
30-04-2021 | 23:00
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يعمل علماء من جامعة غلاسكو على تطوير هاتف ذكي لإنشاء صور من الصوت، بعد أن طوروا خوارزمية للتعلم الآلي لقياس الصدى والأصوات التي يمكن أن تولد صوراً.

وتعمل التقنية على إنشاء صورة لمحيط الجهاز، والتي تصدر أصواتاً دون حاجة لكاميرات. ويمكن تثبيت الأداة، على أي جهاز يحتوي على ميكروفون ومكبرات صوت أو هوائيات راديو.

وقال الدكتور أليكس توربين: "ما يميز هذا البحث عن الأنظمة الأخرى، أنه يتطلب ميكروفوناً أو هوائياً فقط لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد.ويمكن للخوارزمية التي طورناها أن تحول أي جهاز بميكروفون أو هوائي، إلى جهاز تحديد الموقع بالصدى".

ولإنشاء الصور، تقيس خوارزمية متطورة للتعلم الآلي الوقت الذي يستغرقه الصوت المنبعث من مكبرات الصوت أو موجات الراديو من هوائيات صغيرة للارتداد داخل مساحة داخلية والعودة إلى المستشعر.


وبتحليل النتائج، يمكن للخوارزمية استنتاج شكل الغرفة وحجمها وتصميمها، وتحديد الكائنات أو  الموجودين فيها، ثم تُعرض النتائج على شكل موجز فيديو يحول بيانات الصدى إلى رؤية ثلاثية الأبعاد.

ويقول الباحثون إن التقنية يمكن أن تساعد في مراقبة المباني دون حاجة إلى كاميرات تقليدية، وتتبع تحركات المرضى المعرضين للخطر في دور رعاية المسنين، وتتبع حركة صدر المريض لاكتشاف أي تغيرات في تنفسه، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

 
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