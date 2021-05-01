تكنولوجيا وعلوم

كيف تفعل ميزة الرسائل المؤقتة في واتسآب؟

Lebanon 24
01-05-2021 | 08:00
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يحتوي تطبيق "واتسآب"على ميزة تسمى "الرسائل المؤقتة".

بمجرد تنشيط هذا الخيار، ستختفي الرسائل الجديدة في الدردشة في غضون سبعة أيام. لكن احذر: لا تؤثر هذه الميزة على الرسائل النصية المرسلة قبل تنشيطها وسيكون لدى جهة الاتصال طرق لحفظها، وبالمثل، لن تختفي ملفات الوسائط المتعددة من أي مكان خارج الدردشة أو من الأجهزة التي تم حفظها فيها، بحسب مجلة Entrepreneur الأميركية. 

خطوات تفعيل رسائل واتسآب المؤقتة
افتح دردشة واتسآب.
اضغط على اسم جهة الاتصال. 
ابحث عن الخيار "الرسائل المؤقتة".
 قم باختيار "تفعيل"، ولإلغاء تنشيطها قم بنفس الخطوات فقط استخدم خيار "غير نشط" في هذه الخطوة.
المصدر: سبوتنيك
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