إليكم مزايا التحديث الجديد من آيفون

في أواخر شهر نيسان، أصبح الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف آيفون، الذي يتمتع بالعديد من المزايا، متاحاً للمستخدمين.تتمحور المزايا الرئيسية للإصلادر iOS 14.5 حول الخصوصية حيث يجبر المطورين الراغبين في جمع البيانات على طلب إذن المستخدمين، كما يحظر التطبيقات التي تتبع المستخدمين، وفقاً لموقع “cnet“.مزايا تحديث آيفون الجديدوسيدعم التحديث الجديد أداة “أير تاغ”، التي تساعد المستخدمين في العثور على مفاتيحهم الضائعة، باستخدام تقنية البلوتوث المشفرة.كذلك بات بمقدور المستخدمين فتح قفل آيفون أثناء ارتداء قناع الوجه، كما فرض النظام الجديد ضرورة حصول تطبيقات آيفون على إذن المستخدم للتمكّن من معرفة IDFA، أو ما يعرف باسم "رقم التعريف الخاص بالمعلنين"، والذي يمكن استعماله في مراقبة سلوك مالك الهاتف، وتفاعله مع الإعلانات، والمنتجات التي قام بشرائها.