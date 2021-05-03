تكنولوجيا وعلوم

أرخص هواتف "سامسونج"... إليكم أبرز 10 معلومات عن "Galaxy M42 5G"

Lebanon 24
03-05-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-819119-637556559692213441.jpg
Doc-P-819119-637556559692213441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعى شركة "سامسونج" للسيطرة على أسواق الهواتف الذكية حول العالم من خلال هاتفها الجديد Galaxy M42 5G.

واهتمت الشركة الكورية الجنوبية في هاتفها بالسعر، وقدمته بسعر منخفض، ليصبح أحد أرخص الهوتف التي تعمل مع شبكات 5G.

وهذه أبرز 10 معلومات عن هاتف سامسونج الجديد:

1 ـ يبلغ سعر هاتف سامسونج الجديد نحو 220 يورو.

2 ـ يتميز هاتف Galaxy M42 5G بوجود هيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ويبلغ وزن الهاتف نحو 190 جراما.

3 ـ فيما يخص الذاكرة، لدى الهاتف ذاكرة داخلية 128 جيحابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، وذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجابايت.

4 ـ الكاميرا الأساسية لهاتف Galaxy M42 5G، رباعية العدسة، تبلغ دقتها، (48+8+2+2) ميجابيكسل، أما الكاميرا أمامية فتأتي بدقة 20 ميجابيكسل بعدسة f/2.2 للتصوير العريض.

5 ـ تأتي بطارية هاتف سامسونج بسعة 5 آلاف ميللي أمبير، وتتميز بخاصية الشحن السريع.

6 ـ الهاتف Galaxy M42 5G من سامسونج حصل على نفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0.

7 ـ حرصت سامسونج على تجهيز الهاتف بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، ودقة عرضها (720/1600) بيكسل.

8 ـ فيما يتعلق بالمعالجات، يأتي الهاتف بمعالج رسوميات Adreno 619، بالإضافة لمعالج Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G.

9 ـ تم تزويد هاتف سامسونج بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM.

10 ـ يتميز الهاتف Galaxy M42 5G، بوجود شريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.
المصدر: العين
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:12 | 2021-05-03
14:00 | 2021-05-03
11:00 | 2021-05-03
09:00 | 2021-05-03
08:00 | 2021-05-03
05:00 | 2021-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website