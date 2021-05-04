تكنولوجيا وعلوم

رعب الفضاء... سقوط نيزك ساطع في اليابان!

Lebanon 24
04-05-2021 | 14:00
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رصد اليابانيون سقوط نيزك ساطع يوم أمس الاثنين جنوب غربي البلاد، وقد وثقت وسائل إعلام وعدسات الهواة لحظة سقوط النيزك.

وشارك نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت كرة متوهجة ضخمة تشق السماء المظلمة حتى لحظة اصطدامها بالأرض.

المصدر: روسيا اليوم
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