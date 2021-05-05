تكنولوجيا وعلوم

بحجم ملاعب كرة القدم.. كويكبان ضخمان يقتربان من الأرض!

Lebanon 24
05-05-2021 | 05:00
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بظاهرة فريدة، قد تقترب صخرتان فضائيتان ضخمتان بحجم ملاعب كرة القدم من الأرض هذا الأسبوع، لتجعل هذه الفترة أسبوعاً هاماً بالنسبة للكويكبات الكبيرة.

 

من المحتمل أن تحدث مقاربات طيلة الوقت، حيث تنبأ مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) التابع لوكالة ناسا، الأمر، كاشفاً أنه يتتبع عادة الصخور الفضائية التي تمر بالقرب من كوكبنا أثناء دورانها حول الشمس، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيوز ويك".

 

أما من حيث المساحة، فإن المسافة نسبية، حيث من الممكن أن ينزلق صخرتين من الفضاء وهما 2021 HC3 و 2021 AE4.

 

إلى ذلك، أِشارت المعلومات إلى أن الانزلاق عبر كوكبنا قد يكون على مسافة تقارب 18 مرة من القمر.

المصدر: العربية
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