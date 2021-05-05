تكنولوجيا وعلوم

"البذلة النفاثة".. جديد الابتكارات في المجال العسكري! (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2021 | 08:00
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في أحدث الابتكارات في المجال العسكري "بذلة نفاثة طائرة"، حصل تعاون بين مشاة البحرية الملكية البريطانية وشركة "غرافيتي إندستريز"، في تجربة "البذلة النفاثة" انطلاقا من سفينة عسكرية قبالة الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة.

وجرى اختبار البذلة على مدار 3 أيام، وبمشاركة 42 فرداً من مشاة البحرية الملكية البريطانية، لمعرفة قدراتها في العمليات البحرية.


وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية، فإنّ الاستخدام الأبرز لهذه البذلة سيكون دعم جنود البحرية على صعود السفن الحربية الكبيرة من القوارب، حيث ستتم هذه العملية بسرعة ومرونة أكبر.

 

وسبق لشركة "غرافيتي إندستريز" أن تعاونت مع خدمة الإسعاف الجوية البريطانية، لاختبار دعم عمليات البحث والإنقاذ بمسعفين طائرين.

ونجحت وقتها الاختبارات، حيث تمكّن المسعفون من الوصول للمرضى في المواقع الصعبة ذات العوائق، بزمن أقصر بـ90 ثانية من سرعة استجابة طائرات الهليكوبتر.


جدير بالذكر أن ثمن البذلة النفاثة من إنتاج شركة "غرافيتي إندستريز"، يبلغ حوالي 430 ألف دولار .

المصدر: سكاي نيوز

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