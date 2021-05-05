ابتكار سجادة ذكية لمدخل المنزل... هكذا تقتل الجراثيم عن أحذيتكم!

ابتكرت شركة أميركية سجادة ذكية لمدخل باب المنزل، تطلق تلقائيا معقما طبيا مع رذاذ ضبابي، لتقليل الجراثيم أسفل الأحذية، وحماية المنازل من الملوثات.وأشارت شركة "Nebula Mat" الأميركية للتقنيات المبتكرة، إلى أنه بالإضافة إلى البخاخ الضبابي، استخدمت في السجادة معقما طبيا قابلا للاستبدال ومسجلا في وكالة حماية البيئة الأميركية "EPA"، حيث إنه بديل آمن لمواد التنظيف الكيميائية الضارة مثل مواد التبييض، وآمن لتعقيم الجراثيم أسفل أي نوع من الأحذية مع الكعب أو الصنادل والأحذية المفتوحة من الأمام، بينما مناشف الألياف الدقيقة في قسم التجفيف تمتص المحلول الزائد.هذا وأطلقت الشركة منذ بداية الشهر الجاري حملة عبر منصة "كيك ستارتر"، للتعريف بالمنتج، حيث من المقرر بدء إنتاجه التجاري بداية من سبتمبر المقبل.وذكر موقع "PR Newswire"الإخباري، اليوم الأربعاء، أن أبحاثا سابقة كشفت عن أن حذاء واحدا يمكن أن يحمل ما يصل إلى 440.000 جزيء من البكتيريا المسببة للأمراض.