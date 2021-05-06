هذا موعد بدء "سامسونغ" انتاجها الضخم لهاتف "Galaxy S21 FE"

كشفت أحدث التسريبات عن خطط شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة لبدء الإنتاج الضخم لهاتف "Galaxy S21 FE" خلال شهر تموز المقبل.
وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena"، فقد شغل هاتف "Galaxy S21 FE" الكثير من التسريبات حتى الآن، وتأتي تسريبات جديدة في تغريدة نشرت على "تويتر" عبر حساب "Ross Young" الذي أكد على أن الهاتف يدخل مرحلة الإنتاج الضخم بعد شهرين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في آب
كما أوضح "Ross Young" في التغريدة الألوان التي تقدم من "سامسونغ" لهذا الإصدار، حيث ينطلق هاتف "Galaxy S21 FE" بألوان الرمادي، الأبيض، والأخضر الفاتح، والبنفسجي الفاتح أيضاً.