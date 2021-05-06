تكنولوجيا وعلوم

هذا موعد بدء "سامسونغ" انتاجها الضخم لهاتف "Galaxy S21 FE"

Lebanon 24
06-05-2021 | 08:00
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كشفت أحدث التسريبات عن خطط شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة لبدء الإنتاج الضخم لهاتف "Galaxy S21 FE" خلال شهر تموز المقبل.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena"، فقد شغل هاتف "Galaxy S21 FE" الكثير من التسريبات حتى الآن، وتأتي تسريبات جديدة في تغريدة نشرت على "تويتر" عبر حساب "Ross Young" الذي أكد على أن الهاتف يدخل مرحلة الإنتاج الضخم بعد شهرين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في آب

كما أوضح "Ross Young" في التغريدة الألوان التي تقدم من "سامسونغ" لهذا الإصدار، حيث ينطلق هاتف "Galaxy S21 FE" بألوان الرمادي، الأبيض، والأخضر الفاتح، والبنفسجي الفاتح أيضاً.


وأوضحت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد السابقة تصميم "Galaxy S21 FE" الذي يحاكي إصدار "سامسونغ" الحالي "Galaxy S21"، حيث يتميز "Galaxy S21 FE" بشاشة "AMOLED" بحجم 6.4 إنش، وثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميغا بيكسل.

ومن المقرر أن يدعم الهاتف رقاقة معالج "Exynos 2100" أو "Snapdragon 888" في بعض الأسواق، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 غيغا بايت، كما أوضحت التسريبات قدرة البطارية المميزة للهاتف وهي 4500 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف حتى الإعلان الرسمي المرتقب.

المصدر: التقنية بلا حدود
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