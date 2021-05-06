تكنولوجيا وعلوم

مركبة "السفر الى المريخ" انطلقت... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
06-05-2021 | 09:00
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اطلقت شركة "سبيس إكس" بنجاح المركبة "ستارشيب" Starship Serial Number 15، لتكون النموذج الأولي الوحيد الذي نجا من اختبار طيران على ارتفاعات عالية.


وتم إطلاق النموذج الأولي للمركبة "ستارشيب" مساء الأربعاء، من منشأة اختبار في بوكا تشيكا بولاية تكساس الأميركية.


ونشر رئيس "سبيس إكس"، الملياردير إيلون ماسك، تغريدة على تويتر قال فيها: "لقد هبطت المركبة الفضائية بنجاح".

وحسبما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المركبة وصلت إلى ارتفاع 6 أميال في السماء.

وعادت المركبة التي يبلغ ارتفاعها 16 طابقا والمزودة بثلاثة محركات إلى الوضع العمودي تحت الدفع الصاروخي عندما اقتربت من الأرض، حيث هبطت برفق على منصة الهبوط، وفقا لما ذكرته رويترز.

قال جون إنسبروكر، المهندس في سبيس إكس، خلال تعليق مباشر على الرحلة "لقد هبطنا، لقد هبطت المركبة الفضائية".

وجاءت الرحلة في الذكرى الستين لأول رحلة لرائد فضاء أميركي، والتي انطلق خلالها آلان شيبرد في مهمة شبه مدارية مدتها 15 دقيقة على متن صاروخ ميركوري ريدستون التابع لوكالة ناسا من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وتأمل "سبيس إكس" أن ترسل في المستقبل المركبة الفضائية إلى القمر والمريخ.

ويعد هذا الاختبار الخامس للمركبة "ستارشيب"، والأول الذي يتم دون حدوث انفجار.


وانطلقت 4 رحلات تجريبية سابقة لنماذج أولية لستارشيب، وهي "إس.إن 8" في ديسمبر، و"إس.إن 9" في فبراير، و"إس.إن 10" و"إس.إن 11" في مارس، بنجاح جميعا لكنها انفجرت متحولة إلى حطام أثناء محاولتهما الهبوط.

كذلك تعرضت تعرضت المركبات لأعطال رغم انطلاقها الناجح، وبعد ارتفاعها عدة أميال في الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مشكلات أثناء الهبوط أيضا، الأمر الذي نجم عنه انفجارات عند ملامسة المركبة للأرض.
المصدر: "سكاي نيوز
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