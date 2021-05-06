تكنولوجيا وعلوم

صاروخ صيني تائه... فهل من داع للهلع؟

Lebanon 24
06-05-2021 | 18:00
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بعد أن خرج عن مساره، وتاه حول الأرض، يترقب العالم تداعيات صاروخ صيني يزن 21 طناً، خرج عن السيطرة قبل أيام، وسط تحذيرات أميركية من عودته إلى الأرض يوم السبت وإصابته منطقة مأهولة.

وأطلق الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" إلى مدار أرضي منخفض، وترك ليدور حول الأرض دون سيطرة، حيث من المفترض أن يكون هناك مسار ومدار وتوقيت معينين وواضحين، كي تسقط باقي النفايات في البحر أو في أماكن غير مأهولة بالسكان، وألا تسقط في منطقة طيران أو منطقة بها قوارب أو خلافه، بما قد يسبب مخاطر كبيرة، إلا أن هذا لم يحصل على الإطلاق.


ففيما كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية تاريخ عودته المتوقعة إلى الغلاف الجوي للأرض، لكنه أوضح أن نقطة دخوله الغلاف الجوي لا تزال غامضة ولا يمكن تحديدها حالياً.

كما أضاف أنه يتم نشر تحديثات يومية لموقع الصاروخ على منصة Space Track، مشيراً إلى أن حكومة بلاده ستقدم معلومات إضافية "عندما تصبح متاحة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إلى ذلك، كشفت أجهزة التتبع العاملة بالأقمار الصناعية أن جسم الصاروخ الذي يبلغ طوله 100 قدم وعرضه 16 قدماً، يسير بسرعة تزيد عن أربعة أميال في الثانية، ما يكفي للدوران حول الأرض في أقل من ساعتين.

من جانبه، قال جوناثان ماكدويل، عالم الفلك في مركز "هارفارد سميثسونيان" للفيزياء الفلكية، لصحيفة "الغارديان" إن تداعيات سقوط الصاروخ قد لا تكون جيدة على الأرجح.
المصدر: أ ف ب - العربية
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