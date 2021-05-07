إلى مستخدمي "أندرويد".. "كلوب هاوس" على هواتفكم قريباً!

أعلنت شركة "كلوب هاوس" أنها بدأت بطرح الإصدار التجريبي من تطبيقها لنظام "أندرويد" لعدد قليل من المختبرين، مع خطط لإضافة المزيد من مستخدمي "أندرويد" خلال الأسابيع المقبلة.ونقلت وسائل إعلام بيان الشركة القائل إنه وبعد نجاح الاختبارات التي أطلقت يوم الإثنين، سيكون التطبيق متاحا قريبًا على جميع الهواتف التي تعمل بالنظام المملوك لشركة "غوغل"، "أندرويد"، وليس فقط أجهزة "أبل".وبعد اكتساب قاعدة مستخدمين كبيرة عبر نظام "iOS"، صرحت الشركة في كانون الثاني الماضي، أنها تعمل على إصدار تجريبي لنظام "أندوريد".ودفعت شعبية "كلوب هاوس" العديد من المنصات المنافسة، بما في ذلك "فيسبوك" و"تليغرام" و"تويتر" و"إنستغرام" و"لينكد إن" و"سبوتيفاي" و"ريديت"، إلى تطوير شكل من أشكال المنتجات الصوتية المباشرة.ويتضمن ذلك تقريبًا جميع الشبكات الإجتماعية ذات الأوزان الثقيلة التي تغطي مليارات المستخدمين عبر قطاعات مختلفة.