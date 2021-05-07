تكنولوجيا وعلوم

شاهدوا "الصورة الأولى" للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة!

Lebanon 24
07-05-2021 | 13:47
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نشر فريق عمل "Virtual Telescope Project"، ما قال إنها أول صورة للصاروخ الناقل الصيني الثقيل "Long March 5B" الذي خرج عن السيطرة بعد الإطلاق.

وفي الصورة ظهر الصاروخ وهو على ارتفاع يبلغ حوالي 700 كلم، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية. 

ووفقا لمعطيات الخبراء، قد يدخل الصاروخ التائه في المجال الجوي للأرض في يوم 9 أيار 2021. واستبعد هؤلاء احتمال أن يتسبب حطامه بأضرار ملموسة.  

ويعتبر الصاروخ الناقل "Long March 5"، الجهاز الأساسي لتنفيذ جميع المهمات الفضائية الصينية الطموحة في المستقبل القريب.

في تموز من العام الماضي، أطلقت الصين بنجاح أول مسبار لاستكشاف المريخ وذلك تحت اسم "Tianwen-1". وفي نهاية نيسان من هذا العام، نقل هذا الصاروخ الحامل، وحدة من محطة الفضاء الصينية "Tiangong" إلى المدار.

Появилось первое фото потерявшей управление китайской ракеты "Чанчжэн-5"https://t.co/Dje78zzNng pic.twitter.com/oZ9VYhhnHd

المصدر: روسيا اليوم
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