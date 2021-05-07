تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة لواتساب... إرسال الأموال واستلامها

Lebanon 24
07-05-2021 | 14:00
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أصبحت مدفوعات واتساب متاحة الآن في البرازيل مرة أخرى، حيث أعادت خدمة الدردشة المملوكة لشركة فيسبوك إطلاق الميزة بعد عام تقريبًا من إطلاقها للمرة الأولى في البلاد.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في مقطع فيديو: إن واتساب أعادت إطلاق خدمات تحويل الأموال بين الأفراد في البرازيل، بعد أن حظرها البنك المركزي قبل عام تقريبًا.

وكانت البرازيل بمثابة المنصة الثانية لإطلاق مدفوعات واتساب بعد طرحها في الهند بعد بضعة أشهر، لكن مصرفها المركزي أجبر الخدمة على تعليق الميزة في شهر يونيو من عام 2020 بعد أيام قليلة من إطلاقها هناك، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

ومهد البنك المركزي البرازيلي في شهر آذار الطريق أمام الخدمة للسماح بإرسال الأموال باستخدام شبكتي فيزا وماستركارد، وذلك بعد النظر في ما إذا كانت تفي بجميع القواعد المتعلقة بالمنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات.

وجاء ذلك بعد أن قال البنك المركزي: إن مدفوعات واتساب قد تلحق الضرر بنظام المدفوعات الحالي في البرازيل من حيث المنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات، مضيفًا أنها فشلت في الحصول على التراخيص المطلوبة.

وحاولت واتساب في البداية تجنب التحول إلى شركة خدمات مالية في البرازيل وسعت إلى الحصول على التراخيص من خلال الاعتماد على التراخيص البنكية الحالية لفيزا وماستركارد، لكنها استسلمت للضغوط التنظيمية.
المصدر: العربية
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