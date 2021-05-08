ماذا تفعل إذا انسكبت السوائل على كمبيوترك المحمول؟

مع اضطرار الكثيرين للعمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا، تزداد حوادث انسكاب الماء وغيره من السوائل على أجهزة الكمبيوتر، وتبرز الحاجة إلى وسائل لمنع تلف الجهاز وتجفيفه ليعمل بشكل طبيعي من جديد.

إذا كانت لديك بطارية قابلة للإزالة، فقم بإزالتها على الفور. اضغط على زر الطاقة حتى يتم إيقاف تشغيل جهازك. واتبع الخطوات التالية، بحسب موقع ديجيتال تريندز:

1- قم بإزالة جميع المكونات القابلة للفصل بسهولة. افصل الماوس وأي كبلات، وقم بإزالة أي محركات الأقراص الثابتة وأقراص دي في دي.

2- قم بتجفيف الجزء الخارجي من جهازك. افتح الكمبيوتر المحمول الخاص بك بقدر ما تستطيع، أمسكه رأسًا على عقب للسماح بتصريف أي سائل متراكم، واستخدم منشفة أو قطعة قماش ماصة لمسح الأسطح المبللة حتى تجف. لا تحاول تجفيف الكمبيوتر باستخدام الهواء الساخن القسري من مسدس حراري أو مجفف شعر.

3- في هذه المرحلة، نوصيك بالاستفادة من الضمان إذا كان لا يزال ساريًا أو اصطحاب جهازك إلى ورشة إصلاح. إذا كانت علامتك التجارية لديها متجر إصلاح مخصص مثل أبل فاتصل بهم على الفور أو ابحث عن متاجر الإصلاح المحلية المتخصصة في العلامة التجارية للكمبيوتر المحمول.

4- نوع السائل المنسكب مهم، والماء هو الأقل حمضية، بينما السوائل السكرية والكحولية أكثر قدرة على التوصيل وأكثر تآكلًا، ويمكن أن تسبب ضررًا دائمًا بسرعة. في كلتا الحالتين، الهدف هو تخفيف آثار هذه السوائل قدر الإمكان، عن طريق تجفيف الكمبيوتر على الفور.



1- إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، وكان الكمبيوتر المحمول الخاص بك يسمح بذلك، فقم بإزالة البطارية. تتم إزالة البطارية عادةً عن طريق الضغط على مفتاح أو زر على الجانب السفلي من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2- إذا كنت قلقًا بشأن تسرب السوائل إلى النظام بأكمله - إلى مكونات مثل الذاكرة ومحرك التخزين - فيمكنك إزالتها أيضًا. في بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ستجد لوحات تسمح بإزالتها من الجانب السفلي. ومع ذلك، في معظم الحالات، يجب عليك استخدام مفك براغي لإزالتها. للذاكرة، اضغط على المشابك الجانبية لإخراجها. لإزالة محرك الأقراص الصلب أو محرك الأقراص الثابتة، من المحتمل أن تحتاج إلى فك المزيد من البراغي لتحريره من الإطار. تأكد من فصله عن منافذ أو كبلات توصيل الطاقة والبيانات بعناية.

3- افحص كل مكون أزلته للتحقق من وجود أي علامة للبلل أو التآكل. يجب تجفيف أي أجزاء مبللة، ولكن إذا كان السائل أي شيء آخر غير الماء، امسحه باستخدام فرشاة أسنان نظيفة مغموسة في كحول الأيزوبروبيل بنسبة 99% - سيؤدي ذلك إلى إذابة المادة اللزجة دون التسبب في تلفها وتبخرها دون ترك بقايا.

4- بمجرد أن يصبح كل شيء نظيفًا، تأكد من أنك قد أزلت أي علامات تآكل، واترك كل شيء بمفرده ليجف في الهواء لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في منطقة دافئة وجافة. لا تستخدم مجفف الشعر، لأن ذلك قد يسبب مشاكل كبيرة. بمجرد الانتهاء من فصل جهازك وإعطاء المكونات وقتًا لتجف، يمكنك اتباع التعليمات في الاتجاه المعاكس لإعادة تجميع الكمبيوتر المحمول ومعرفة ما إذا كان يعمل أم لا.