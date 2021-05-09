تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف عن مواصفات "Zenfone 8 Mini" من "Asus"

Lebanon 24
09-05-2021 | 02:00
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تستعد شركة "Asus" التايوانية للإعلان الرسمي عن سلسلة "Zenfone 8" في حدث يعقد في 12 أيار الحالي، فيما انتشرت حديثاً تسريبات تسلط الضوء على هاتف "Zenfone 8 Mini".

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina"، فقد رصد هاتف "Zenfone 8 Mini" في تسريبات مصورة نشرت على تويتر عبر "Mukul Sharma"، ولقد أكدت التسريبات على أن هاتف "Zenfone 8 Mini" يأتي بشاشة "E4 AMOLED" بحجم 5.9 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

كما أنّه من المقرر أن ينطلق هاتف "Zenfone 8 Mini" بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم الشاشة بطبقة حماية من زجاج "Gorilla Glass Victus".


كما يأتي الهاتف بقياسات 148 في 68.5 في 8.9 مم، ووزن 169 جرام، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج "Snapdragon 888"، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 غيغا بايت رام، وسعة تخزين 256 غيغا بايت في سعة UFS 3.1.

ويضم هاتف "Zenfone 8 Mini" بطارية بقدرة 4000 mAh، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي "Sony IMX686" في الكاميرا الخلفية بدقة 64 ميغا بيكسل، في إعدادات ثلاثية للكاميرة تتضمن أيضاً مستشعر بدقة 12 ميغا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر "macro".

كما تأتي الكاميرا الأمامية في هاتف "Zenfone 8 Mini" بتصميم منبثق، أيضاً أكدت التسريبات على أن الهاتف يضم 3 من الميكروفونات، مع تقنية OZO في الصوتيات.

المصدر: التقنية بلا حدود
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