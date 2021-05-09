تسريبات تكشف عن مواصفات "Zenfone 8 Mini" من "Asus"

تستعد شركة "Asus" التايوانية للإعلان الرسمي عن سلسلة "Zenfone 8" في حدث يعقد في 12 أيار الحالي، فيما انتشرت حديثاً تسريبات تسلط الضوء على هاتف "Zenfone 8 Mini".
وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina"، فقد رصد هاتف "Zenfone 8 Mini" في تسريبات مصورة نشرت على تويتر عبر "Mukul Sharma"، ولقد أكدت التسريبات على أن هاتف "Zenfone 8 Mini" يأتي بشاشة "E4 AMOLED" بحجم 5.9 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.
كما أنّه من المقرر أن ينطلق هاتف "Zenfone 8 Mini" بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم الشاشة بطبقة حماية من زجاج "Gorilla Glass Victus".