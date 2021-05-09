تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" يختبر خاصية جديدة تتعلق بالأموال.. ما هي؟

Lebanon 24
09-05-2021 | 08:00
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بدأت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال.

تسمح الخدمة التي أطلقت عليها اسم "تيب جار" لأصحاب الحسابات على شبكة تويتر إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن أي شخص يستخدم شبكة تويتر باللغة الإنجليزية حاليا يمكنه إرسال تنبيهات إلى الحسابات الموجودة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد.  في حين أن مجموعة محدودة من الأشخاص حول العالم يستخدمون "تويتر باللغة الإنجليزية" يمكنهم إضافة رمز تيب جار إلى صفحة معلوماتهم.

وهذه المجموعة تشمل الصحفيين والمبدعين والخبراء والمنظمات غير الهادفة للربح. في الوقت نفسه تعتزم تويتر توفير الخدمة الجديدة لباقي اللغات والمناطق الجغرافية في العالم خلال فترة قصيرة.

في الوقت نفسه يمكن لمستخدمي تويتر عبر أجهزة أندوريد إرسال التنبيهات الخاصة بتحويل الأموال عبر خدمة غرف المحادثة الصوتية سبيسز التي أطلقتها تويتر لمنافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الصوتي كلوب هاوس. وكانت شبكة تويتر قد وسعت نطاق توافر خدمة سبيسز لأي مستخدم لديه 600 متابع أو أكثر.

وقالت إيستر كرافورد كبيرة مديري الإنتاج في تويتر إن "تيب جار طريقة سهلة لدعم الأصوات الرائعة التي تشكل المحادثات عبر تويتر... هذه أول خطوة في عملنا  لتوفير طرق جديدة  للأشخاص للحصول على الدعم وتقديمه عبر تويتر من خلال الأموال".
المصدر: 24
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