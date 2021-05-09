تكنولوجيا وعلوم

ملامسة الروبوتات للبشر.. استجابة إيجابية تفاجئ العلماء

Lebanon 24
09-05-2021 | 11:00
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خلصت دراسة علمية أجريت في ألمانيا إلى أن البشر يتفاعلون بإيجابية عند ملامسة الروبوتات التي تأخذ أشكالا بشرية أثناء التحاور بين الجانبين.

ونشرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين من جامعتي دويسبورج - إيسن ورور بألمانيا في الدورية العلمية "بلوس وان".

ويقول فريق الدراسة إن الملامسة الشخصية بين البشر أثناء تجاذب أطراف الحديث تنطوي عادة على آثار إيجابية مثل تخفيف التوتر ورفع كفاءة الجهاز المناعي للجسم على سبيل المثال، ولكن الدراسة الجديدة تنصب على الآثار النفسية لملامسة الروبوتات.

وفي إطار الدراسة الجديدة، شارك 48 متطوعاً في جلسة حوارية مع روبوت على شكل بشري، وأثناء تبادل الحديث، قام الروبوت بشكل تلقائي بالتربيت على ظهر بعض المتطوعين أو ملامسة أيديهم.

وجاءت استجابة معظم المشاركين إزاء هذه الخطوة في صورة ابتسامة أو ضحك، ولم يجفل أي من المشاركين رداً على هذه المبادرة من الروبوت.

وبعد انتهاء التجربة، كان الباحثون يطلبون من المتطوعين ملء استبيان، وذكر المتطوعون الذين لامسهم الروبوت أنهم شعروا بانفعالات إيجابية أثناء المحادثة.

وخلص الباحثون إلى أن لمسات الروبوتات أثناء تجاذب أطراف الحديث مع البشر قد يكون لها تأثير إيجابي على انفعالات البشر.

وأكدوا أن مجال التفاعل بين البشر والروبوتات هو عالم معقد، وما زال هناك الكثير من الأشياء التي لابد من تعلمها لمعرفة الفارق بين لمسات البشر ولمسات الروبوتات.

المصدر: 24
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