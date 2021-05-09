تكنولوجيا وعلوم

حيلة على "تيك توك" تكشف كيف تفتح أي جهاز آيفون دون رقم سري

Lebanon 24
09-05-2021 | 16:00
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كشف أحد مستخدمي تيك توك كيف يمكن فتح أي هاتف آيفون أي شخص دون معرفة رمزه الشخصي.

شارك المستخدم imnotjs3 الخدعة البسيطة على حسابه في تيك توك، وحصل مقطع الفيديو الذي نشره على الموقع على أكثر من 32 مليون مشاهدة.

للبدء، تحتاج إلى التمرير لأسفل على هاتفك لإظهار لوحة التحكم، وبمجرد الوصول إلى هناك، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل واي فاي، والبلوتوث والبيانات قبل تشغيل وضع الطائرة. ثم افتح الآلة الحاسبة واقلب هاتفك على جانبه لإظهار منظر أفقي ثم اضغط على العلامة العشرية متبوعة بـ In.

يجب أن تتلقى بعد ذلك رسالة خطأ، وبعد ذلك تحتاج إلى الضغط على زر Rad لتحرير الخطأ، ثم مرر سريعًا لأعلى لتجد نفسك على الشاشة الرئيسية غير المؤمنة للهاتف.

وأثار الفيديو موجة من التعليقات، وشعر الكثيرون بالقلق من وجود طريقة بسيطة يمكن من خلالها فتح هواتفهم، خاصة وأن بعضهم جربوها وأثبتت أنها تعمل بالفعل، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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