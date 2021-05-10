بعد طول انتظار.. هذا موعد إطلاق هاتفي "هونر بلاي 5" و"هونر بلاي لايت 5"

كشفت شركة "هونر" الصينية، عن موعد إطلاق هاتفي "هونر بلاي 5" و"هونر بلاي لايت 5"، اللذان تم انتظارهما فترة من الزمن.وأظهر ملصق تشويقي للعلامة التجارية الصينية نشره موقع "ويبو"، أنه في 18 أيار الجاري، سيرى الهاتف المنتظر النور.وبحسب بيان الشركة، ستكون الهواتف مجهزة بأربع كاميرات في الخلف، مع نتوء للكاميرا الأمامية وشاشة "OLED".وسيحتوي كلا الجهازين على كاميرا رباعية بدقة 64 ميغابكسل في الخلف، ومستشعر بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميغابيكسل، وآخر بدقة 2 ميغابيكسل.