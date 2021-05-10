تكنولوجيا وعلوم

مكيّف محمول يخفض الحرارة في 10 دقائق... وهذا سعره

Lebanon 24
10-05-2021 | 16:00
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يعد EvaChill EV-500 من شركة Evapolar مكيفًا شخصيًا صغيرًا وقويًا وصديقًا للبيئة ومحمولًا، وذلك مقابل 99 دولارا.

ويعمل هذا المكيف بسرعة، ويخفض درجة حرارة الهواء حتى 15 درجة في 10 دقائق من خلال تشبع وسادات التبريد بالماء ونفخ الهواء من خلالها.


ويتبخر الماء وتنخفض درجة الحرارة من حولك بينما يتم أيضًا ترطيب الهواء بشكل خفيف.

وتحد هذه العملية من استهلاك الطاقة، لذا لا يتطلب EvaChill EV-500 قدرًا من الكهرباء تقريبًا مثل مكيف الهواء التقليدي.

وحتى أن الخراطيش البديلة مصنوعة من مركب معدني قابل للتحلل البيولوجي تمامًا ولا يضر بالبيئة.

ويعتبر مكيف الهواء الشخصي المحمول هذا بديهيًا للغاية، وقد فاز حتى بجائزة Red Dot Design في عام 2019.


ويتم إعداده بزر واحد ويصدر ضوءًا أزرق ناعمًا أثناء عمله، وإلى جانب تقليل درجة حرارة الغرفة، يقوم EvaChill EV-500 أيضًا بتصفية جزيئات الغبار لتحسين جودة الهواء.

ولا داعي للقلق أيضًا بشأن انتشار البكتيريا أو العفن بفضل خراطيش التبريد غير العضوية القابلة للاستبدال بنسبة 100 في المئة.

وبوزن أقل من كيلوجرام واحد وبأبعاد 6.5×6.5×6.5 إنشات، يمكنك حمل مكيف الهواء الشخصي EvaChill EV-500 مع الخراطيش القابلة للتبديل أينما ذهبت وتبريد أي غرفة تجد نفسك فيها.

ويبرد الجهاز ويرطب وينظف جزيئات الغبار من الهواء لتنفس أكثر صحة، وهو مخصص للاستخدام الشخصي، إذ إنه يبرد المنطقة الواقعة أمام الجهاز (45 قدمًا مربعًا)، ويتضمن نظامًا مانعًا للتسرب ولوحة تحكم للمستخدم بديهية وسهلة الفهم.

وتستخدم مبردات الهواء التبخيري مروحة لسحب الهواء الدافئ الذي يمر فوق منصات مبللة بالماء، مما يبرد الهواء على الفور بطريقة طبيعية وصديقة للبيئة باستخدام الماء ودون الحاجة إلى سوائل الفريون مع كفاءة في استخدام الطاقة وانخفاض التكلفة.

المصدر: العربية
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