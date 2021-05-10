كيف يعمل أكثر من حساب "واتسآب" على جهاز واحد؟

يسعى عدد كبير من الناس لفتح حسابات "واتسآب" الخاصة بهم على نسخة الويب، لكنهم يواجهون مشكلة في عدم تمكنهم من تشغيل أكثر من حساب على جهاز واحد.ويلجأ الناس لتشغيل أكثر من حساب على واتسآب، بسبب حاجتهم إلى حساب خاص بالعمل وآخر خاص للأمور الشخصية والترفيه.ولفتح أكثر من حساب واتسآب على جهاز واحد، بحسب ما نشره موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص يمكن اتباع الخطوات التالية:- افتح حسابك على إصدار الويب بصورة اعتيادية، باستخدام رمز الاستجابة السريعة.- افتح نافذة التصفح المتخفي من متصفحك.- افتح منصة واتسآب ويب.- استخدم الحساب الثاني الذي تود تشغيله وافتحه.