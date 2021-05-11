تكنولوجيا وعلوم

لحاملي هواتف سامسونغ.. خلل "أمني" يؤثر ​​على أجهزتكم!

Lebanon 24
11-05-2021 | 05:00
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حدّدت شركة "تشيك بوينت ريسيرتش" الرائدة في مجال الأمن السيبراني عيبا أمنيا في شريحة Qualcomm التي تستخدمها أجهزة سامسونغ في نظامها للاتصالات الخلوية في هواتفها في جميع أنحاء العالم. 

وقال خبراء من الشركة إنه يمكن للمخترقين استخدام تلك الثغرة لإصابة نظام التشغيل أندرويد، بشفرة ضارة غير مرئية، مما يتيح لهم الوصول إلى المحادثات الصوتية للمستخدم بالإضافة إلى سلاسل الرسائل القصيرة وسجل المكالمات.

في الواقع، العديد من العلامات التجارية للهواتف من الدرجة الأولى مثل أندرويد وإل جي تستخدم هذه الشريحة، لكن سامسونغ هي الأكثر استغلالا لها ما يعرض أكثر من 40 في المئة من الهواتف في العالم لخطر الاختراق.

ولا يؤثر هذا الخلل على جميع إصدارات هواتف شركة آبل.

وتمثل هذه العيوب خطرا كبيرا على العديد من المستخدمين، حيث يستخدم ملايين الأشخاص هواتف سامسونغ على مستوى العالم، وأغلبها  

واستجابة لمثل هذا السوق الآخذ في التوسع بسرعة، بدأت سامسونغ منذ إصداراتها الأولى ( 2G و 3G و 4G وحتى 5G) في الاعتماد على هذه التقنية مما يزيد من خطورة هذه الثغرة.

وخلال سنة 2020، اكتشفت "تشيك بوينت ريسيرتش" أكثر من 400 ثغرة أمنية على شريحة Qualcomm's Snapdragon DSP (معالج الإشارة الرقمية).

ومنذ اكتشافه، تم تصنيف هذا الخلل وتم تصحيحه بواسطة Qualcomm، بعد إخطار جميع البائعين المتأثرين، لكنه عاود التأقلم مع التحديثات وأصبح أكثر خطورة.

ويقول خبراء الأمن إنه فيما يتعلق بالمستخدمين والمؤسسات الذين يتطلعون إلى حماية أجهزتهم المحمولة، يجب عليهم مراعاة أفضل الممارسات الأمنية بتحديث نظام التشغيل، وتثبيت التطبيقات التي تم تنزيلها من متاجر التطبيقات الرسمية لتجنب تثبيت البرامج الضارة عن طريق الخطأ، وتمكين إمكانية المسح عن بُعد على جميع الأجهزة و تنفيذ حل أمني لجهازك المحمول.
المصدر: الحرة
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