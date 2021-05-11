تكنولوجيا وعلوم

بعد إتاحته لمستخدمي هواتف الأندرويد.. موقع يكشف خطوات تحميل تطبيق كلوب هاوس

Lebanon 24
11-05-2021 | 02:00
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بدأت الشركة المطورة لتطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس بالسماح لمستخدمي أندرويد بتنزيل تطبيقها.

وبحسب موقع "الوطن نيوز"، فإن مستخدمي أندرويد تمكنوا اعتبارا الأحد الماضي، من تنزيل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse وتثبيته على أجهزتهم، لكنهم ما زالوا غير قادرين على استخدام التطبيق من دون دعوة من مستخدم حالي، وذلك للحفاظ على تشغيل خوادم التطبيق حال زيادة التنزيلات.


ويسمح تطبيق كلوب هاوس للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات أثناء حدوثها مباشرة كتطور على ملفات البودكاست.
وشرح الموقع خطوات تحميل تطبيق Clubhouse للأندرويد على النحو التالي:

- تحميل نسخة الـAPK للتطبيق من رابط شاركه الموقع.

- وبعد أن تكتمل عملية التحميل يطلب منك التطبيق إدخال رقم هاتفك المحمول.

بعد ذلك تصل رسالة عبر هاتفك المحمول تتضمن رقم للتفعيل، قم بإدخاله.

- وبعد إتمام التسجيل، أصبحت أنت الآن في انتظار دعوة من أحد مستخدمي التطبيق للبدء في استخدامه.

ويعتبر تطبيق Clubhouse موقعا للتواصل الاجتماعي يعتمد على الدردشة الصوتية بدلًا من الكتابة، حيث يمكن للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات والمقابلات والمناقشات بين الموجودين في التطبيق، وذلك عقب تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بإعلان استخدامه، ما دفع عددا كبيرا من محبي التكنولوجيا حول العالم لمحاولة معرفة تفاصيل التطبيق الجديد.

ويعد التطبيق مقتصرًا على الأشخاص المدعوين فقط، إذ يجب دعوتك للانضمام من قبل عضو حالي من المستخدمين، وبمجرد الدخول إلى البرنامج يقدم لك عدد من الموضوعات التي قد تهمك، وكلما زادت الاختيارات، كلما زادت عدد غرف الدردشة والأفراد الذين يوصيك التطبيق بمتابعتهم أو الانضمام إليهم.

المصدر: سبوتنيك
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