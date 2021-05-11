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تكنولوجيا وعلوم
"فيسبوك" تختبر خاصية تخلص الناس من عادة سيئة
Lebanon 24
11-05-2021
|
08:00
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كشفت تقارير صحافية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، تختبر خاصية جديدة يمكنها أن تخلص الناس من عادة سيئة خلال تصفحهم الموقع.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك تختبر خاصية جديدة، تطالب من خلالها الأشخاص بقراءة المقالات قبل مشاركتها، حتى لا يشارك المستخدمون مقالات لم يقرؤوها ويساعدوا بذلك على انتشار معلومات مضللة.
وستنبه تلك الخاصية الجديدة من فيسبوك المستخدم، عند مشاركته رابط قبل قراءته برسالة عاجلة مفادها "أنت على وشك مشاركة هذه المقالة من دون فتحها أو قراءتها"، ليظهر خيارات أمام المستخدم إما فتح المقال أو إعادة نشرها كالمعتاد.
وقد تركز منصة فيسبوك نطاق اختباراتها حاليا على الأخبار والمقالات الخاصة بـ"كوفيد-19".
المصدر:
سبوتنيك
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