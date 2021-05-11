تكنولوجيا وعلوم

تغيير مهم يطال آيفون في 2023.. ماذا سيحدث؟

Lebanon 24
11-05-2021 | 11:00
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تتعلق معظم الأحاديث الحالية بشأن آيفون بجهاز iPhone 13 الذي من المتوقع رؤيته في شهر ايلول، ويقال: إنه يأتي بشاشة مطورة وكاميرا محسّنة، لكن يمكننا أيضًا الحديث في الوقت الحالي عن بعض الشائعات والتسريبات فيما يخص جهاز iPhone 15 أيضًا.

وقال المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، أحد أكثر المحللين بشأن أخبار شركة آبل موثوقية في هذا المجال: إن أجهزة مودم 5G المخصصة لجهاز آيفون تبدأ بالظهور في عام 2023، في الوقت المناسب تمامًا لجهاز iPhone 15.

ويعني هذا أن شركة آبل لن تضطر بعد الآن إلى الاعتماد على المكون الذي تأخذه حاليًا من كوالكوم، مما يضطر الشركة المصنعة للرقاقات إلى دخول أسواق جديدة من أجل التعويض عن فقدان الطلبات من آبل.

وبالنظر إلى بطء مبيعات أندرويد في سوق هواتف 5G المتطورة، فقد تضطر كوالكوم إلى التنافس للحصول على المزيد من الطلبات في السوق المنخفضة التكلفة لتعويض خسارة طلبات آبل.

وكانت سلسلة هواتف آيفون 12 هي الأولى من آبل التي تأتي بقدرات 5G، لذا فإن تحديث 2023 قد يكون أول من يحظى بخطوة كبيرة من حيث أداء 5G.

ومن الصعب في هذه المرحلة تحديد ما قد يعنيه هذا التحول للمستخدمين وأداء 5G الذي يمكن توقعه، ولكن صنع أجهزة مودم 5G الخاصة بها يجب أن يمكن آبل من تحسين سرعات نقل البيانات وتقليل زمن الوصول وتحسين عمر البطارية، حيث يمكن أن يكون المكون قد تم تحسينه خصيصًا جنبًا إلى جنب مع بقية العتاد الداخلي.


المصدر: العربية
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