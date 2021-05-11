"يوتيوب"...ميزات إضافية لجذب المستخدمين

حصلت خدمة Shorts في "يوتيوب" على عدة ميزات جديدة تجعل منها أكثر فائدة ومتعة للمستخدمين وصناع المحتوى.
وتبعال للقائمين على "يوتيوب" فإن مستخدمي خدمة Shorts في الولايات المتحدة بات بإمكانهم الاستفادة من مجموعة جديدة من المرشحات والفلاتر التي تساعدهم على التحكم بألوان ومظهر الفيديوهات القصيرة التي يريدون تحميلها في قنواتهم.
ويمكن لمستخدمي "يوتيوب" من الهواتف والأجهزة المحمولة الوصول إلى فيديوهات Shorts أيضا عبر علامة Explore الموجودة أسفل شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، كما يمكنهم عبر هذه العلامة استكشاف أبرز الفيديوهات الرائجة حاليا والتي تتعلق بمختلف الموضوعات والاهتمامات.