فورد تكشف عن النسخة الكهربائية من "أف 150" (فيديو)

قررت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارة الكشف عن نسخة كهربائية بالكامل من سيارة بيك أب تسمى "أف 150 لايتنينغ" في الأسبوع المقبل.



وكشفت شركات مثل تسلا وريفيان بالفعل النقاب عن سيارات بيك أب كهربائية، وتعتبر الشركتان من أبرز منافسي فورد، وتحديدا في فئة البيك أب الأكثر مبيعا في أميركا منذ 44 عاما، وفقا لموقع "سي أن أن بيزنس".



ويعتقد أن المشترين المحتملين للسيارة الجديدة سيكونون شركات وليس أفراد، لأنهم يركزون أكثر على تكلفة الملكية بدلا من سعر الشراء الأولي، فيما يركز الأفراد أكثر على الرحلات الطويلة بين الولايات والتي تحتاج إلى محطات الشحن السريع الغير متوفرة في أغلب الأماكن.

وعرضت فورد القليل من التفاصيل حول أف 150 الكهربائية، والتي ستكشف عنها مساء يوم 19 أيار المقبل. وأظهر مقطع فيديو قصير الأجيال السابقة من البيك أب الشهير، بالإضافة إلى الأضواء الأمامية للبيك أب الكهربائي الجديد.

وقبل وقت طويل من الكشف عن البيك أب الكهربائية، بدأت فورد بالفعل في التباهي بقوة السيارة، وفي يوليو 2019، نشرت فورد فيديو لأف 150 كهربائية تقودها كبيرة المهندسين ليندا تشانغ، وهي تسحب قطار شحن يزن 567 ألف كيلوغرام.

ويعتقد أن المشترين المحتملين للسيارة الجديدة سيكونون شركات وليس أفراد، لأنهم يركزون أكثر على تكلفة الملكية بدلا من سعر الشراء الأولي، فيما يركز الأفراد أكثر على الرحلات الطويلة بين الولايات والتي تحتاج إلى محطات الشحن السريع الغير متوفرة في أغلب الأماكن.