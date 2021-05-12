إلى مستخدمي "واتساب".. هذا هو موعد وقف الخدمات لرافضي القواعد الجديدة

أعلن تطبيق "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك"، عن تطبيق تقييد تدريجي لوظائف التطبيق بما في ذلك الرسائل والمكالمات، لأولئك الذين لن يقبلوا التحديثات الجديدة للتطبيق بعد 15 أيار.ففي غضون أسابيع قليلة سيصبح التذكير بالتحديث نهائياً، وستكون وظائف التطبيق محدودة، حتى قبول التحديث، كما وسيختلف التوقيت من مستخدم لآخر، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع التطبيق.ولن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى قائمة الدردشة لكنّهم سيظلون قادرين على الردّ على المكالمات، وفي حال تشغيل الإشعارات فسيتم إرسال الرسائل.إلا أنه وبعد بضعة أسابيع من محدودية الوظائف، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات الواردة، وسيتوقف التطبيق عن إرسال الرسائل والمكالمات.وفي كانون الثاني، أعلنت الشركة عن تأجيل تنفيذ الاتفاقية الجديدة من 8 شباط إلى 15 أيار، حتى يتمكن المستخدمون خلال هذه الفترة من قراءة التحديثات وقبولها.