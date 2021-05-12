فولكس فاغن تعدّل Passat الشهيرة وتزيد جاذبيتها

تتجهز فولكس فاغن لإطلاق نسخة معدلة من سيارات Passat مبنية على منصات MQB، ستكون أكبر حجمًا من نسخ Passat الحالية، إذ سيصل طول هيكلها إلى 4 أمتار 94 سنتيمترًا.



وستختلف المركبات الجديدة من ناحية التصميم الخارجي قليلًا، إذ سيتغير فيها شكل ممتص الصدمات الأمامي، وكذلك شكل شبك غطاء المبرد على مقدمتها، وستصبح المصابيح الخلفية أكثر بروزًا، أما من الداخل فستحصل المركبة على واجهة قيادة أكثر تميزًا بفضل عناصر الكروم والخشب المتداخلة بصورة أنيقة.

وستجهز هذه السيارات بأنظمة الحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ووسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد والمرايا، إضافة لحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح منها عدة نسخ مجهزة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 150 حصانًا، ونسخ بمحركات TSI بسعة 2.0 ليترًا وعزم 186 و220 حصانًا، كما قد تصدر منها نسخ للأسواق الآسيوية وبعض أسواق العالم مجهزة بمحركات DSG تعمل بالديزيل تولد عزمًا يعادل 211 حصانًا.