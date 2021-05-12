Oppo تتحضر لإطلاق منافس لهواتف سامسونغ وموتورولا القابلة للطي (فيديو)

سرَبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية معلومات تشير إلى أن Oppo تستعد لإطلاق هاتف متطور قابل للطي، منافس لهواتف سامسونغ وموتورولا من نفس الفئة.



وتبعًا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحصل على شاشة LTPO من نوع OLED عالية الدقة، موضوعة على الهيكل بشكل طولي كما في هواتف RAZR الشهيرة من موتورولا.



وقد تتميز شاشة هذا الجهاز بأنها قابلة للطي عند محورين ما سيساعد على إظهار قسم منها فقط عند الحاجة للاعتماد عليه أثناء التقاط صور السيلفي عبر الكاميرا الأساسية الخارجية.

كما أن هيكل الهاتف سيجهز بمفاصل خاصة في المكان الذي سيطوى فيه، محمية بطريقة خاصة من الغبار والرطوبة والعوامل التي قد تؤثر على الشاشة وعناصر الهيكل.

وتبين الصور التي سرّبت لتصميم الهاتف أن الجهاز سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، وستملأ شاشته كامل مساحة الواجهة الداخلية باستثناء ثقب صغير فيها سيخصص للكاميرا الأمامية.

ومن المفترض أن يجهز الهاتف ببطارية بسعة 3500 أو 4000 ميلي أمبير، وشريحة موديم تمكنه من الاتصال بشبكات 5G، إضافة لماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة.