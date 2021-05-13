الافضل... "آسوس" تطرح حاسبا محمولا وهذه ميزاته المدهشة (فيديو)

كشفت شركة آسوس عن مواصفات ROG Zephyrus M16 المطور ليكون من بين أفضل الحواسب المحمولة عالية الأداء.ويمنح هذا الجهاز القدرة العالية على معاينة البيانات معالج Tiger Lake-H ثماني النوى من الجيل العاشر من تطوير 10، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 30، وذواكر وصول عشوائي من نوع DDR4-3200 RAM تصل سعاتها إلى 48 غيغابايت.كما صنع هيكل هذ الحاسب من طبقات من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات، وجهز بشاشة بمقاس 16 بوصة دقة عرضها تعادل (2560/1440)، وترددها يصل إلى 165 هيرتزا ما يجعلها من بين أفضل شاشات الحواسب المخصصة للتعامل مع الألعاب الإلكترونية الحديثة.وزودت آسوس جهازها الجديد بأقراص تخزين داخلية تصل سعاتها إلى 2 تيرابايت، ومنفذي USB-C مع دعم Display Port 1.4 4 و Power Delivery 3.0، ومنفذ microSD لبطاقات الذاكرة الخارجية ، ومنفذ HDMI 2.0b، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية باستطاعة 90 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.