تكنولوجيا وعلوم

الافضل... "آسوس" تطرح حاسبا محمولا وهذه ميزاته المدهشة (فيديو)

Lebanon 24
13-05-2021 | 08:00
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كشفت شركة آسوس عن مواصفات ROG Zephyrus M16 المطور ليكون من بين أفضل الحواسب المحمولة عالية الأداء.

ويمنح هذا الجهاز القدرة العالية على معاينة البيانات معالج Tiger Lake-H ثماني النوى من الجيل العاشر من تطوير 10، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 30، وذواكر وصول عشوائي من نوع DDR4-3200 RAM تصل سعاتها إلى 48 غيغابايت.

كما صنع هيكل هذ الحاسب من طبقات من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات، وجهز بشاشة بمقاس 16 بوصة دقة عرضها تعادل (2560/1440)، وترددها يصل إلى 165 هيرتزا ما يجعلها من بين أفضل شاشات الحواسب المخصصة للتعامل مع الألعاب الإلكترونية الحديثة.

وزودت آسوس جهازها الجديد بأقراص تخزين داخلية تصل سعاتها إلى 2 تيرابايت، ومنفذي USB-C مع دعم Display Port 1.4 4 و Power Delivery 3.0، ومنفذ microSD لبطاقات الذاكرة الخارجية ، ومنفذ HDMI 2.0b، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية باستطاعة 90 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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