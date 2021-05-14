تكنولوجيا وعلوم

شركة "HP" تكشف عن حاسبها المكتبي الجديد.. إليكم مواصفاته!

Lebanon 24
14-05-2021 | 08:00
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كشفت شركة "HP" عن "EliteOne 800 G8" الذي زود بمواصفات تجعله مميزاً عن جميع الحواسب المكتبية المتطورة الموجودة حالياً.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، يعتبر الجهاز الجديد أول جهاز كمبيوتر من فئة "All-in-One" مجهز بميزات الذكاء الاصطناعي التي تتعرف على وجود المستخدم بالقرب من الحاسب، إذ تقوم بقفل شاشة الحاسب في حال ابتعاد المستخدم عنه وتعيد الشاشة إلى الوضع النشط في حال عودته، ما يساهم في الحفاظ على سرية البيانات وتوفير استهلاك الطاقة في نفس الوقت.


ويأتي الجهاز الجديد بنوعين من الشاشات بمقاس 23.8 و27 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) أو (2560/1440) بيكسل، وتتمتع هذه الشاشات بميزات حماية العين من إشعاعات الضوء الأزرق والتحكم التلقائي بمعدلات السطوع تبعا للإضاءة المحيطة.

وجهزت "HP" هذه الحواسب بكاميرات ويب منبثقة تخرج من داخل هياكلها نحو الأعلى حين الحاجة لاستخدامها، ودعمت هذه الكاميرات بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء ومستشعرات  ToF، وتقنيات تساعدها على تتبع حركة المستخدم لضبط الصور أثناء مكالمات الفيديو.

وتعمل هذه الكمبيوترات بمعالجات Intel من الجيل الحادي عشر الجديد، ومعالجات رسوميات Intel UHD Graphics 730 و Intel UHD Graphics 750، وذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 64 غيغابايت، وأقراص تخزين بسعات تصل إلى 2 تيرابايت، وجهزت بمنافذ USB-C وDisplayPort وEthernet وUSB-A، وشرائح للاتصال مع شبكات WiFi 6 الحديثة.


المصدر: روسيا اليوم
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