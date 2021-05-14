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تكنولوجيا وعلوم
ظاهرة فلكية فريدة... يمكنكم مشاهدة الزهرة وعطارد والمريخ بالعين المجردة غدا
Lebanon 24
14-05-2021
|
11:00
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قال علماء فلك إن المواطنون الروس سيتمكنون من مشاهدة ثلاثة كواكب بالعين المجردة يوم 15 أيار.
ويمكن مراقبة الظاهرة بعد الساعة العاشرة مساء، حسب التوقيت المحلي في مقاطعة سفيردلوفسك. وكتب العالم فلاديلين سناكوييف، على موقع "فكونتاكتي" الروسي، موضحا أن الأجسام الفضائية (الزهرة وعطارد والمريخ والقمر) ستكون رؤيتها ممكنة في منطقة الشمال الشرقي.
ولاحظ العالم أن المسافة بين المريخ والقمر، في وقت غروبه، ستكون أكثر بقليل من 5 درجات. أما بالنسبة لعطارد، الذي تصعب رؤيته عادة بسبب قربه من الشمس، فسيساوي لمعانه لمعان النجوم في هذا الوقت من السنة. وسيساعد القمر هواة الفلك في مراقبة عطارد، إذ يتمركز هذا الكوكب جنوب جار الأرض (القمر)، فيما سيظهر كوكب الزهرة فوق الأفق.
ويشهد شهر أيار الجاري 7 ظواهر فلكية، أولها اقتراب القمر والمشتري وزحل قبل شروق الشمس، وعطارد والزهرة بعد الغروب. وسيقترن هلال القمر مع كوكب عطارد أي سيكون قريبا منه في 13 أيار، بينما سيقترن القمر مع كوكب المريخ في 16 أيار، بحسب أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أشرف تادرس.
المصدر: سبوتنيك
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