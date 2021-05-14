أبل تعمل على شاشة تعرض صوراً ثلاثية الأبعاد على آيفون

تشير براءة اختراع جديدة إلى أن شركة أبل تعمل على طرق جديدة لتوفير صور ثلاثية الأبعاد دون استخدام خوذة ضخمة.وفي براءة اختراع مُنحت حديثًا، تسمى "تشغيل الشاشة المنقسمة لشاشات الأجهزة الإلكترونية"، تقترح الشركة استبدال الصور ثلاثية الأبعاد على شاشة مسطحة لجهاز آيفون أو آيباد.وتصف الوثائق عوائق هذا النوع من المحتوى عند عرضها على هاتف ذكي أو جهاز لوحي، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضبابية الحركة، وتعويضات الإضاءة، أو تأثيرات أخرى يمكن أن تكون مزعجة للمشاهد.ومع وضع ذلك في الاعتبار، تقترح أبل إضافة قسم منفصل إلى الشاشة يقوم بإرسال طبقة أخرى من البكسل، لإنشاء صفوف بديلة من وحدات البكسل على الشاشة الرئيسية. والفكرة هي تقسيم طرق عرض الصورة لكل عين بحيث يرى المستخدم في النهاية رسمًا ثلاثي الأبعاد على شاشة كبيرة.وعلى الرغم من أن التكنولوجيا تبدو غريبة، إلا أن الوثيقة تتضمن مثالًا على استخدامها في العالم الحقيقي، وهي نظارات ثلاثية الأبعاد تستخدم في دور السينما. ويمكن لمسرح السينما أن يوفر نظارات مستقطبة أو ملونة أو نظارات واقية للمشاهدين الذين يرون بصريًا صورتين متزامنتين (ومتداخلتين بشكل شائع)، مما يضيف عمقًا ثلاثي الأبعاد للصور المتزامنة المعروضة.مفتاح التقنية الجديدة هو ترتيب كيفية عرض البكسل، وسيتم ترتيب الصف الأول من وحدات البكسل على الجانب العلوي من الشاشة بطريقة أفقية، وسيتم عرض المجموعة الثانية على الجانب السفلي من الشاشة الثانية. وسيوفر هذا لكل عين عرضًا مختلفًا للصورة المحددة، مما يسمح للمستخدم بتكوينها في رسم ثلاثي الأبعاد واحد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.