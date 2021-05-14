تكنولوجيا وعلوم

تسريب صور هاتف POCO M3 Pro 5G قبل الإعلان الرسمي

Lebanon 24
14-05-2021 | 14:00
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سيحصل هاتف POCO M3 على إصدار Pro جديد والذي سيحظى بدعم شبكة الجيل الخامس. وحسبما ورد، فإن هذا الإصدار، POCO M3 Pro 5G، سيتم إطلاقه في 19 أيار، ومع ذلك ظهرت صور مسربة على الإنترنت للهاتف والتي تعطينا نظرة عنه.


وكما هو موضح بالصور التي نشرها Ishan Agarwal، سيأتي POCO M3 Pro 5G بثلاثة ألوان؛ الأسود والأصفر والأزرق، وسيأتي بشاشة مزودة بثقب مخصص للكاميرا الأمامية بالأعلى.

ومن الخلف، يحتوي POCO M3 Pro 5G على ثلاث كاميرات خلفية بما فيهم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فلاش LED، كما يمكننا رؤية مستشعر بصمة الأصبع مثبت على الجانب.

أكدت الشركة المصنعة أنه من المقرر إطلاق الهاتف في حدث عالمي في 19 أيار، وسيتم بث حدث الإطلاق على الهواء مباشرة على Facebook و Twitter و YouTube.

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