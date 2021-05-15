24
o
بيروت
33
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
وقت قياسي.. جهاز جديد يكتشف المتفجرات خلال 5 ثوانٍ!
Lebanon 24
15-05-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتكرت شركة "شفابي" الروسية جهازاً للكشف عن المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة بوقت قياسي.
وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد أعلنت مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" التي تتبع لها شركة "شفابي" أن الجهاز الذي سمّاه المخترعون بـ"سيغمينت غامّا" يستطيع أن يكتشف المتفجرات والمواد الكيميائية الخطرة في خلال 5 ثوان.
ويقوم الجهاز بفحص الهواء في المكان الذي يوضع فيه، بصفة مستمرة، ولا بدّ وأن يكتشف المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة، في حال وجودها، إذ لا تقل فعاليته عن 99.8%، بحسب أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لـ"روستيخ".
ويمكن استخدام الجهاز في محطات القطار والمطارات والمترو والمتاجر ودور السينما والمسارح وصالات العرض وغيرها من المنشآت العامة.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة
اللحظات الأخيرة قبل استشهاد محمد طحان عند الحدود.. فيديو يدخل التاريخ
Lebanon 24
اللحظات الأخيرة قبل استشهاد محمد طحان عند الحدود.. فيديو يدخل التاريخ
12:55 | 2021-05-14
14/05/2021 12:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون سيستعيدون جزءا من ودائعهم بالدولار.. ماذا يحمل بيان المصرف المركزي؟
Lebanon 24
اللبنانيون سيستعيدون جزءا من ودائعهم بالدولار.. ماذا يحمل بيان المصرف المركزي؟
12:00 | 2021-05-14
14/05/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشال جثة... ماذا حصل على الحدود اللبنانية- السورية؟
Lebanon 24
انتشال جثة... ماذا حصل على الحدود اللبنانية- السورية؟
07:25 | 2021-05-14
14/05/2021 07:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تحت أجهزة التنفس الإصطناعي.. أُصيبت بكورونا وتدهورت حالتها الصحية!
Lebanon 24
فنانة تحت أجهزة التنفس الإصطناعي.. أُصيبت بكورونا وتدهورت حالتها الصحية!
10:04 | 2021-05-14
14/05/2021 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. الدولار "رجع" 1500 ليرة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. الدولار "رجع" 1500 ليرة
06:00 | 2021-05-15
15/05/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2021-05-15
شركة "TCL" تدخل عالم "5G" بجهاز متطوّر ومميّز.. إليكم مواصفاته!
18:00 | 2021-05-14
dooklik المنصة المنشودة لبناء المواقع الالكترونية التجارية المتكاملة عبر الانترنت!
16:00 | 2021-05-14
أبل تعمل على شاشة تعرض صوراً ثلاثية الأبعاد على آيفون
14:00 | 2021-05-14
تسريب صور هاتف POCO M3 Pro 5G قبل الإعلان الرسمي
11:00 | 2021-05-14
ظاهرة فلكية فريدة... يمكنكم مشاهدة الزهرة وعطارد والمريخ بالعين المجردة غدا
08:00 | 2021-05-14
شركة "HP" تكشف عن حاسبها المكتبي الجديد.. إليكم مواصفاته!
فيديو
شركة "TCL" تدخل عالم "5G" بجهاز متطوّر ومميّز.. إليكم مواصفاته!
Lebanon 24
شركة "TCL" تدخل عالم "5G" بجهاز متطوّر ومميّز.. إليكم مواصفاته!
02:00 | 2021-05-15
15/05/2021 13:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قطّة تهاجم طبيباً بيطرياً دفاعاً عن صديقها الكلب! (فيديو)
Lebanon 24
قطّة تهاجم طبيباً بيطرياً دفاعاً عن صديقها الكلب! (فيديو)
02:00 | 2021-05-15
15/05/2021 13:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مرعبة.. شاب ينجو من مطاردة أسد جبال مفترس له! (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مرعبة.. شاب ينجو من مطاردة أسد جبال مفترس له! (فيديو)
00:30 | 2021-05-15
15/05/2021 13:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact