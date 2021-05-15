تكنولوجيا وعلوم

وقت قياسي.. جهاز جديد يكتشف المتفجرات خلال 5 ثوانٍ!

Lebanon 24
15-05-2021 | 05:00
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ابتكرت شركة "شفابي" الروسية جهازاً للكشف عن المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة بوقت قياسي.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد أعلنت مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" التي تتبع لها شركة "شفابي" أن الجهاز الذي سمّاه المخترعون بـ"سيغمينت غامّا" يستطيع أن يكتشف المتفجرات والمواد الكيميائية الخطرة في خلال 5 ثوان.

ويقوم الجهاز بفحص الهواء في المكان الذي يوضع فيه، بصفة مستمرة، ولا بدّ وأن يكتشف المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة، في حال وجودها، إذ لا تقل فعاليته عن 99.8%، بحسب أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لـ"روستيخ".

ويمكن استخدام الجهاز في محطات القطار والمطارات والمترو والمتاجر ودور السينما والمسارح وصالات العرض وغيرها من المنشآت العامة.
المصدر: سبوتنيك
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